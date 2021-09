Remedios es una vecina de La Palma que tiene tres hijos menores de 10 años y comparte su propia casa con su madre, que tiene una discapacidad y a la que cuida. Pero también es una de las personas que han podido charlar este jueves con los Reyes en su visita y ha conseguido arrancarle una promesa a la reina Letizia.

"Yo les decía que no se olviden de nosotros, por favor, no es un momento y ya está. Y la Reina me dijo: 'Nunca nos olvidaremos de ustedes. No es seis meses o un año'", ha relatado en Más Vale Tarde.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, Remedios relata cómo le salió "del corazón". "Necesito que nos ayuden a todos. No lo pido por mí sola, es que estamos muchos, muchos así", ha admitido.