La reflexión de Cristina Pardo tras conocer que Zelenski firmará el pacto con Trump: "¿Hay alguien capaz de decirle no a Trump?"

"Desde que ha llegado a la Casa Blanca (Donald Trump) da la sensación de que no. Amaga con poner aranceles… y los países afectados hacen lo que él quiera a cambio de que no los ponga", analiza Cristina Pardo.

En la última hora, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que ofrece una tregua a Rusia y ha agradecido a Donald Trump toda su ayuda. Además, ha confirmado que firmará el pacto de minerales y seguridad con él.

Esta decisión llega días después de que Zelenski fuera humillado en la Casa Blanca por el presidente estadounidense y su vicepresidente. Tras conocer la noticia, Cristina Pardo le preguntó a Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales: "¿Hay alguien en estos momentos capaz de decirle que no a Trump?"

"Lo digo porque, sinceramente, desde que ha llegado a la Casa Blanca da la sensación de que no. Amaga con poner aranceles… y los países afectados hacen lo que él quiera a cambio de que no los ponga. Amenaza a Zelenski, y este pone un tuit diciendo que 'donde quiera y como quiera'", reflexionó la presentadora de Más Vale Tarde.

"¿Hay alguien capaz de decirle que no? ¿O puede hacer lo que le dé la gana a todo el mundo?", apostilló Cristina Pardo. "Aunque no lo parezca, Zelenski y los europeos están intentando decir que no a Trump", respondió el colaborador.

