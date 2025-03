La reacción de Cristina Pardo tras conocer el último movimiento de Trump: "Me parece de una frivolidad..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado revuelo con el anuncio de nuevos aranceles que afectarán a los productos agrícolas importados de todos los países. A través de un mensaje en sus redes sociales, Trump indicó que los aranceles comenzarán a aplicarse el 2 de abril y pidió a los agricultores de su país que se preparen para producir grandes cantidades de productos para abastecer el mercado nacional.

"A los grandes agricultores de los Estados Unidos: prepárense para comenzar a producir una gran cantidad de productos agrícolas para vender dentro de los Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril. ¡Diviértanse!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el tono del mensaje no ha pasado desapercibido. Cristina Pardo, desde el plató de Más Vale Tarde, no ha dudado en criticar la actitud del mandatario. "A mí esto de 'have fun', que 'os divirtáis', me parece de una frivolidad cuando está anunciando lo que está anunciando", comentó.

La presentadora expresó su incertidumbre sobre el impacto de estas nuevas medidas: "Porque ya veremos a quién le viene mal, a quién le viene bien, si es que le viene bien". Este nuevo anuncio ha generado dudas sobre sus repercusiones en la economía global y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y otros países.