La reflexión de Ainhoa Martínez tras ver a Ábalos con Vito Quiles: "Calificarlo de pseudoperiodismo es una generosidad sublime"

Ainhoa Martínez reacciona a las imágenes de José Luis Ábalos fumando y burlándose de laSexta junto a Vito Quiles, según la periodista "un activista acreditado en el Congreso que lo que hace es impedir el trabajo de los verdaderos periodistas".

Ayer José Luis Ábalos compartía cigarros y risas con el agitador ultra Vito Quiles, con el que departía sobre corrupción o mujeres prostituidas e incluso se burlaban de laSexta.

"Eso habla bien de nosotros", comenta Cristina Pardo, que recuerda que ni Koldo ni Ábalos conceden entrevistas a laSexta, si bien el exministro "pasó por el programa, se fue calentito y quedó comprobado que tiene una relación muy difícil con la verdad".

Para Ainhoa Martínez, calificar de pseudoperiodismo lo que hace Quiles es "una generosidad sublime": "Es un activista acreditado en el Congreso que lo que hace es impedir el trabajo de los verdaderos periodistas que vamos ahí a trabajar".

La periodista ve "desconcertante" la estrategia de defensa de Ábalos y cree que es "preocupante" que el Partido Popular avale este tipo de prácticas, también votando en contra de la reforma del reglamento del Congreso cuya finalidad era sancionar las actitudes de este tipo de pseudoperiodistas.

"La credibilidad en las instituciones también viene por poner coto a este tipo de actitudes", comenta Ainhoa, que si bien considera "lamentable" la reacción de Óscar Puente con otro agitador ultra, señala que "este tipo de personajes van provocando y buscan el enfrentamiento, con los políticos y con los compañeros".

