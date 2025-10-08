Cristina Pardo, al ver a Ábalos hablando con Vito Quiles de laSexta: "No quiere venir, quizá porque pasó por aquí y se fue calentito"

"A laSexta ni Koldo ni Ábalos quieren venir, ellos sabrán por qué", comenta Cristina Pardo en este vídeo tras ver las risas del exministro junto a Vito Quiles mientras hablan de laSexta.

Una de las imágenes sorprendentes del día es la de José Luis Ábalos conversando con el agitador ultra Vito Quiles. Ambos compartieron un cigarro, así como bromas sobre corrupción o mujeres prostituidas.

En un momento de esta conversación que Iñaki López define como "de Esteso y Pajares", Quiles le pregunta por las "chistorras", que según el informe de la UCO sería billetes de 500 y le llega a decir que "a lo mejor a laSexta le puede trolear, a mi...".

Ábalos reacciona con una risa burlona, a lo que Cristina Pardo le responde que "a laSexta ni Koldo ni Ábalos quieren venir, ellos sabrán por qué".

La presentadora de Más Vale Tarde considera que quizá tiene que ver que "Ábalos pasó por este programa y se fue bien calentito".

