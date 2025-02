Cristina Pardo, sobre las burlas de Trump a Zelenski por su vestimenta: "Hay que ser miserable"

El presidente estadounidense ha ironizado con el look escogido por el mandatario ucraniano para su encuentro. Además de comentarle que se había "arreglado", se ha dirigido a la prensa diciendo: "Se ha vestido para la ocasión".

Volodímir O. Zelenski y Donald Trump ha protagonizado un tenso encuentro en el despacho oval de la Casa Blanca. El presidente estadounidense no ha dudado en levantar la voz, apenas ha dejado hablar al Ucraniano y lo ha acusado, por ejemplo, de "estar jugando con la Tercera Guerra Mundial".

Pero la tensión ha comenzado minutos antes, cuando Trump ha recibido al mandatario ucraniano. Como apunta Cristina Pardo, también se han reído de la ropa escogida por Zelenski, "una cosa tremenda". "Se ha reído Donald Trump y luego se ha reído Elon Musk en las redes sociales", añade la presentadora de Más Vale Tarde.

Como se puede ver en las imágenes, el mandatario estadounidense recibe al presidente ucraniano e ironiza con el look escogido por él. "Te veo bien, te has arreglado hoy", le dice a Zelenski. Y, dirigiéndose a las cámaras que grababan el momento, afirma: "Se ha vestido para la ocasión". "Hay que ser miserable", sentencia Pardo.

El presidente no ha dudado en elevar la voz en un momento de la reunión y ha llegado, incluso, a decir a Zelenski que no tenía permiso para hablar, algo que ha indignado a la presentadora. "Es indudable que la interrupción de Macron el otro día le escoció", apunta Iñaki López, "y no va a permitir que otro mandatario le interrumpa en el despacho oval".