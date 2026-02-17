Raúl Esteban, sobre el incendio en un trastero de Manlleu: "La vía de evacuación fue muy complicada"

El jefe de Emergencias y Protección Civil en Móstoles indica que el trastero en el que han fallecido los cinco jóvenes había sido construido a posteriori y, además, tampoco contaba con ventilación.

Cinco adolescentes han muerto en el incendio de un trastero situado en un bloque de viviendas de Manlleu (Barcelona). Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil en Móstoles, señala que en estos espacios se tiende a meter objetos de todo tipo.

"Además son de dimensiones reducidas", expone. Esteban indica que en el caso de los trasteros de ese edificio son "un postizo, es decir, que están hecho a posteriori". El jefe de Emergencias y Protección Civil en Móstoles indica que los adolescentes fallecidos tuvieron una vía de evacuación complicada.

Iñaki López señala que estos trasteros, además, no contaban con respiraderos. "Son trasteros que no están ventilados", indica. El presentador recuerda, además, "que la reglamentación obliga que este tipo de trasteros no tengan enchufes".

Sobre las causas del incendio, los Mossos d'Esquadra han adelantado que no hubo una explosión.

