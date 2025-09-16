En Más Vale Tarde
Ramoncín, tajante: "El mayor antisemita que hay sobre la tierra se llama Netanyahu"
El artista afirma que en la Franja se está cometiendo "una atrocidad". Añade, además, que "cualquiera que no tenga claro que lo que está ocurriendo es intolerable es una mala persona, sea del pensamiento que sea".
La Comisión de Investigación de la ONU ha concluido que Israel sí que está cometiendo un genocidio en Gaza. A pesar de ello, el Partido Popular siguen sin admitirlo y afirman que definir que lo que ocurre en Gaza es un genocidio le corresponde a un tribunal.
Antonio Maestre afirma que está "muy bien" que la ONU certifique a través de un informe algo que "cualquier persona que tiene un mínimo de capacidad cognitiva es capaz de descifrar". El periodista añade que, a pesar de ello, pocas personas han sido condenadas por genocidio.
Mayte Alcaraz, por su parte, señala que lo que sucede en la Franja es "un ataque programado étnico para eliminar al pueblo de Gaza". "Esto de acatar lo que dice la ONU también lo haría, por ejemplo, en el caso del Sahara", añade.
"Estoy en contra del pero", expone Ramoncín, "hay que decir 'hay un genocidio y, además'". "Cambiamos el 'pero' por el 'y' y las cosas irán mucho mejor", añade. El artista es tajante: "Es un exterminio, es una atrocidad, son crímenes insoportables contra la humanidad".
Ramoncín afirma que "cualquiera que no tenga claro que lo que está ocurriendo es intolerable es una mala persona, sea del pensamiento que sea". "El mayor antisemita que hay sobre la tierra se llama Netanyahu", añade. "Esto es una cuestión contra los sionistas, lo sionistas están cometiendo una atrocidad contra el pueblo palestino", concluye.