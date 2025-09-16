Gonzalo Bernardos explica por qué se puede sancionar a Rusia, pero a Israel no: "El capital israelí está en todos sitios"

"¿Vamos a dejar que el capital israelí no esté en el deporte español, pero sí en empresas españolas? ¿Permitimos que compre deuda pública española?", se pregunta Gonzalo Bernardos en este vídeo.

Más Vale Tarde analiza con Gonzalo Bernardos las consecuencias económicas de llevar hasta las últimas consecuencias un boicot deportivo y cultural a Israel por el genocidio en Gaza.

El experto se muestra partidario de separar deporte y política y afirma que frases como 'Mès que un club' "no me gustan, pinta mal".

En este sentido, defiende la importancia de tener "un criterio único" y explica por qué a Rusia se le puede sancionar y a Israel no: "El capital israelí está en todos los sitios".

"¿Vamos a dejar que el capital israelí no esté en el deporte español, pero sí en empresas españolas? ¿Permitimos que compre deuda pública española?", se pregunta el economista, que considera que se está generando un debate "que trasciende mucho más de lo habitual".

Bernardos recuerda que la final de la Supercopa se juega en Arabia Saudí, que "no respeta los derechos humanos" y y se pregunta "por qué comerciamos con todas aquellas dictaduras que no respetan los derechos de la mujer".

"Antes lo que hacíamos era pasar del tema porque nos interesaba y ahora le damos una importancia increíble porque nos interesa", señala Bernardos, para el que "el culpable no es el pueblo israelí, sino Netanyahu", por lo que aboga por "diferenciar empresas de países".

Respecto a las consecuencias de que finalmente el Tour de Francia no salga de Barcelona el próximo año, el economista lo tiene claro: "La capacidad de organizar eventos de España queda en entredicho y el perjuicio económico para la sociedad catalana va a ser importante".

A propósito de esto, lanza una reflexión: "¿Le va a decir alguien a España que no organice los mundiales de fútbol?", algo que, señala, "sí nos importaría", pues según él cuando alguien se posiciona en contra del fútbol "no da votos, me los quita".