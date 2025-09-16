La anécdota de María Estévez con Robert Redford: "Me dijo que era muy guapa para pedirle un autógrafo. Casi me muero"

Más Vale Tarde habla de la muerte de Robert Redford con María Estévez, corresponsal de laSexta en Los Ángeles, que lo conocía muy bien. En este vídeo recuerda los momentos más entrañables a lo largo de sus 10 entrevistas con el actor.

Hoy moría a los 89 años Robert Redford y Más Vale Tarde lo comenta con María Estévez, corresponsal de laSexta en Los Ángeles que ha tenido la oportunidad de entrevistarle hasta 10 veces a lo largo de los años.

"Me voy a emocionar", afirma la periodista, que asegura que Redford "era muy buena persona". De hecho, recuerda su primera entrevista con el actor, en 1998, por la película 'El hombre que susurraba a los caballos', cuando ella le pidió un autógrafo.

María cuenta que Redford le preguntó si el autógrafo era para su madre, y cuando ella le dijo que era para ella, le contestó que "no puedes ser tan guapa y pedirme un autógrafo". "Casi me muero", asegura.

La corresponsal pone en valor que el intérprete de 'El golpe' "siempre fue accesible y siempre luchó por sus ideales", algo que considera que hoy en día "los actores tienen mucho miedo de hacer".

También destaca que Redford "creó una forma nueva de mirar el cine" donde sus películas románticas "siempre acaban mal". También pone en valor que sin lo que hizo el actor y director con el Festival de Sundance "no tendríamos Quentin Tarantino".

En su última entrevista, Redford y María compartieron su miedo a volar. "Era otra época, otra forma de relacionarse con los periodistas y la gente. No había miedo", explica.

Además, destaca el aprecio que hay por Redford en la industria, pues afirma que "no habría cine independiente sin él".