Ramoncín llega al plató de Más Vale Tarde con gafas de sol: "Son mágicas, me hacen ver un mundo mejor"

El cantante y colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín, llega al plató luciendo unas gafas de sol y sorprende a Cristina Pardo. "Parece un artista atormentado con resaca", bromea la presentadora.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Cristina Pardo comenzó a presentar a los colaboradores que se sentarán con ella y con Iñaki López para comentar las noticias de actualidad.

Cuando llegó el turno de saludar a Ramoncín, Pardo se lo encontró recostado en la silla y luciendo unas gafas de sol oscuras. "Ramón… que parece un artista atormentado con resaca", comentó la periodista al ver al cantante.

"¿Sabes qué pasa? Es que me las pongo y son mágicas, me hacen ver un mundo mejor", confesó Ramoncín, para después añadir que son las mismas gafas que en 1978 le "quiso quitar Mercedes Milá y le dije 'no me quites las gafas'".

No obstante, el colaborador terminó reconociendo que no se había dado cuenta de que las llevaba puestas cuando comenzó el programa. "Como con esas gafas se vea de verdad un mundo mejor... no vas a salir de aquí con ellas. Te las vamos a quitar por el camino", bromeó Cristina Pardo.