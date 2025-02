Ramoncín, tajante con el líder okupa de Carabanchel: "Aparte de ser malo es tonto, por no decir gilipollas"

Ramoncín ha sido tajante con el líder okupa de Carabanchel. Con el cabecilla de un grupo ya está fuera del vecindario tras no pocos encontronazos con los residentes del lugar que incluso se ha grabado vídeos afirmando cuál iba a ser su próximo objetivo.

El cantante, en Más Vale Tarde, ha sido muy claro: "Aparte de ser malo, es tonto. Por no decir gilipollas. Grabarte y decir dónde voy a entrar, dónde me voy a quedar..."

Y llama a diferenciar los, a su juicio, diferentes tipos de okupación: "Es diferente, muy distinto, una persona que se mete en una casa porque no tiene dónde vivir. Hay que llevarles a un sitio decente".

"Hace 39 años, Enrique Tierno Galván construyó 40.000 viviendas sociales en Madrid, y terminó con gran parte del chabolismo. Porque más o menos se pusieron de acuerdo, porque querían hacerlo", explica Ramoncín.

Pone el foco, además, en el tema de las alarmas antiokupación: "A la gente hay que decirle que no se van a ir a la compra y cuando vuelvan les han okupado la casa. Que puede pasar, pero no es lo normal. No puede mezclarse todo en lo mismo".