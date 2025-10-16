Ramoncín, tajante con Koldo García: "El único lugar en el que debería hablar es delante de su señoría"

El exasesor de José Luis Ábalos ha decidido acogerse a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo frente al magistrado Leopoldo Puente, al igual que hizo este miércoles el exministro socialista.

Koldo García ha acudido este jueves al Tribunal Supremo y, al igual que José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar. El magistrado Leopoldo Puente ha rechazado enviarle a prisión provisional. El exasesor de Ábalos sí que se ha mostrado más locuaz con la prensa que le esperaba, aunque también ha protagonizado algún momento de tensión con los reporteros.

Ramón Márquez, 'Ramoncín', cree que "la estrategia que están siguiendo, ellos sabrán cuál es". "Cuando estás en un asunto en el que tantos indicios te están apuntando, hay que tener mucho cuidado con lo que dices en cualquier sitio donde hablas", afirma.

Para 'Ramoncín', el único lugar en el que deberían hablar "es delante de su señoría". "Lo he dicho y lo insisto, y lo diré siempre", reflexiona, "hay que estar callado todo el tiempo, no decir nada, no contestar a ninguna pregunta de nadie y, simplemente, ponerte delante de su señoría y decirle lo que le tengas que decir".

"No digas eso, que nos está dando unas alegrías", ironiza Iñaki López. "Hay defensas que también son mediáticas", señala Beatriz de Vicente, "entonces está la defensa en sala y la defensa en los medios".

