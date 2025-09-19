Ramoncín señala que Aznar "es la persona menos adecuada para señalar a nadie", tras sus palabras sobre el Gobierno

José María Aznar participaba en un evento de la Fundación FAES donde afirmaba que el gobierno utiliza a Gaza para ocultar los casos de corrupción. En el mismo evento también participaba Feijóo, que se alineaba con las palabras del expresidente popular.

Juamna Lamet expone que cubrir las intervenciones de Aznar es "periodísticamente muy fácil, es una apisonadora de dar titulares". "Luego ha llegado Feijóo y era muy difícil estar a la altura de lo que había dejado detrás Aznar", añade. El periodista señala que es llamativo que el expresidente "anteponga la crítica a Sánchez a su propia visión del conflicto".

Lamet indica que cuando este gobernaba, "era el de la solución de los dos Estados y, ahora, está absolutamente balanceado hacia el Israel de Netanyahu y me parece muy grave". El periodista considera que Feijóo debería ser "más duro", pero "para intentar que no se le descabale el partido".

Pilar Velasco afirma que, en política exterior, "es de las pocas materias donde en un partido de gobierno tiene que haber una voz". En cuanto a Aznar, la periodista indica que sus comparecencias "dan de sí" porque "está absolutamente inhabilitado para hablar de política exterior porque protagonizó el capítulo más negro en la historia de España metiéndonos en una guerra ilegal".

"De lo que no ha pedido perdón ni se ha retractado", añade Ramoncín. El artista afirma que ve, en Aznar, "un señor avinagrado y enfadado". Ramoncín se muestra muy crítico ante las palabras del expresidente popular sobre el gobierno y considera que hace una utilización "sucia" de la política: "Te insulto porque no tengo otra cosa que hacer ni otra cosa que decir". "Es la persona menos adecuada para señalar a nadie porque estuvo en este trío de las Azores y es el único de los tres que no ha pedido perdón", concluye.