María Estévez denuncia que en EEUU se está viviendo "una caza de brujas": "Es la caída del derecho a poder decir lo que piensas"

JD Vance ha pedido a los ciudadanos estadounidenses que denuncien a cualquier persona que critique al activista ultra Charlie Kirk. Como expone la corresponsal, el derecho a la libertad de expresión está protegido por la Constitución de EEUU.

Donald Trump ha demandado al diario estadounidense 'The New York Times' y a la editorial Penguin. Como señala María Estévez, finalmente, un juez ha tumbado ambas demandas, pero, como expone, "los abogados de Trump tienen 25 días para reescribir el lenguaje de la demanda".

Iñaki López cuenta como JD Vance ha pedido a los estadounidenses que, si escuchan a una persona hablar mal de Charlie Kirk que lo denuncien. "Esto explicaría la ola de despidos que se están produciendo en Estados Unidos por gente que podría haber hecho algún tipo de comentario inapropiado", añade el presentador de Más Vale Tarde.

La corresponsal expone que es algo que está pasando en muchos estados y pone como ejemplo al gobernador de Texas que ha conseguido que se expulse de la universidad a dos estudiantes "por publicar un tweet". "No solamente estamos ante una caza de brujas, estamos ante la caída del derecho a poder decir lo que piensas aunque sea de manera ofensiva", expone, "está escrito en la Constitución de EEUU".

Sobre el despido de Jimmy Kimmel, Cristina Pardo transmite su emoción al ver el apoyo que ha recibido de otros presentadores de late night. Estévez cuenta que Kimmel se reunía con los ejecutivos de Disney, empresa que posee la cadena 'ABC', "y le han dicho que su programa no está cancelado, que están buscando una manera de suavizar la ola de ataques que está recibiendo Disney y que pueda regresar". "El que no lo tiene tan claro es Kimmel, que no se fía de ellos", añade, "ahora mismo hay otra reunión para ver si llegan a un acuerdo para ver cuándo regresa".