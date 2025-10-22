Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkiv: hay al menos un muerto y siete heridos

El contexto Tras el impacto de los drones, los equipos de rescate han tenido que evacuar a 48 niños totalmente aterrorizados de un edificio que ha resultado muy dañado.

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania, centrando esta vez sus bombardeos en Járkiv, específicamente en una guardería llena de niños. Tras el impacto, los equipos de rescate evacuaron a 48 niños aterrorizados, mientras que el edificio sufrió daños significativos. Una persona murió y siete resultaron heridas en el ataque. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la agresión como "un escupitajo en la cara" para quienes creen que la paz está cerca. La Fiscalía local informó que se utilizaron dos drones kamikaze Geran-2 de fabricación iraní en una zona densamente poblada. El gobernador Oleg Sinegubov y el ministro del Interior, Igor Klimenko, condenaron la acción y destacaron la falta de principios de Rusia.

Rusia ha vuelto a protagonizar una nueva jornada de ataques a Ucrania, esta vez en Járkiv. Sin embargo, este miércoles el bombardeo ha tenido lugar en una guardería llena de niños.

Tras el impacto, los equipos de rescate han tenido que evacuar a 48 niños totalmente aterrorizados. Asimismo, este ataque de drones ha provocado que el edificio resultara muy dañado.

Además, el lugar de los hechos ha fallecido una persona y otras siete han resultado heridas. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que esta agresión ha sido como "un escupitajo en la cara" a los que creen que la paz está cerca.

Ha sido la Fiscalía del municipio afectado la que ha informado de que las fuerzas rusas emplearon dos drones kamikaze de fabricación iraní, modelo Geran-2, contra "una zona de gran densidad administrativa y residencial" del distrito, alrededor de las 11:00 horas, hora local.

El gobernador provincial, Oleg Sinegubov, señaló que "los daños son bastante importantes". "Este nuevo ataque demuestra que Rusia no tiene principios ni reglas, solo destrucción y muerte", denunció el ministro del Interior, Igor Klimenko, en sus redes sociales. , acompañado de imágenes de los niños siendo evacuados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.