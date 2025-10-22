Ahora

Medio centenar de niños evacuados

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkiv: hay al menos un muerto y siete heridos

El contexto Tras el impacto de los drones, los equipos de rescate han tenido que evacuar a 48 niños totalmente aterrorizados de un edificio que ha resultado muy dañado.

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkiv.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Rusia ha vuelto a protagonizar una nueva jornada de ataques a Ucrania, esta vez en Járkiv. Sin embargo, este miércoles el bombardeo ha tenido lugar en una guardería llena de niños.

Tras el impacto, los equipos de rescate han tenido que evacuar a 48 niños totalmente aterrorizados. Asimismo, este ataque de drones ha provocado que el edificio resultara muy dañado.

Además, el lugar de los hechos ha fallecido una persona y otras siete han resultado heridas. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que esta agresión ha sido como "un escupitajo en la cara" a los que creen que la paz está cerca.

Ha sido la Fiscalía del municipio afectado la que ha informado de que las fuerzas rusas emplearon dos drones kamikaze de fabricación iraní, modelo Geran-2, contra "una zona de gran densidad administrativa y residencial" del distrito, alrededor de las 11:00 horas, hora local.

El gobernador provincial, Oleg Sinegubov, señaló que "los daños son bastante importantes". "Este nuevo ataque demuestra que Rusia no tiene principios ni reglas, solo destrucción y muerte", denunció el ministro del Interior, Igor Klimenko, en sus redes sociales. , acompañado de imágenes de los niños siendo evacuados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Perdón, y ya: el consejero de Sanidad no aclara qué ha ocurrido ni a cuántas mujeres afecta el fallo en los cribados de cáncer de mama
  2. EEUU expande su ofensiva y ataca una supuesta ‘narcolancha’ frente a la costa pacífica de Colombia
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  5. Denuncian la discriminación de un cura a una joven con Síndrome de Down: no la ve "capacitada" para ser madrina en un bautizo
  6. Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Me moría de ganas por besarte en el cuello y abrazarte por la cintura"