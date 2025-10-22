Ahora

Una cámara pilla al presunto homicida

¿Se puede instalar una cámara en casa sin avisar a los inquilinos? Bea de Vicente explica si es una prueba válida en el asesinato de Marta

Bea de Vicente analiza las imágenes de la cámara de seguridad que han pillado al presunto homicida de una joven de 21 años y asegura en este vídeo que "en principio, sería una prueba absolutamente válida y totalmente incriminatoria".

El pasado lunes, Marta, una mujer de 21 años, era asesinada a puñaladas delante de su bebé de 15 meses a manos de, presuntamente, su pareja.

En un giro de los acontecimientos, una cámara instalada en la casa donde el presunto asesino vive de alquiler le captaba hablando con un supuesto cómplice sobre cómo pensaba deshacerse del arma del crimen.

¿Es legal tener una cámara en un piso? ¿ Se puede aceptar como prueba en un juicio? Beatriz de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que, en el caso de que la propietaria no viviera también en ese piso, tendría que avisar de la presencia de esa cámara.

En este caso, se trata de una habitación que tenía alquilada la propietaria en su propia vivienda, si bien según Bea todo parece indicar que el presunto homicida de Marta "no debía saberlo".

A pesar de ello, la abogada señala que "en principio, sería una prueba absolutamente válida y totalmente incriminatoria", pues "demuestra los bajísimos niveles de empatía de alguien que acaba de coser a puñaladas a una persona".

