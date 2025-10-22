Un muerto y varios heridos en un tiroteo en Hannover (Alemania) tras una pelea entre varios grupos

Los detallesLa Policía ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad con agentes y un helicóptero, ha detenido a una persona y mantiene la investigación abierta para esclarecer los detalles de lo ocurrido durante el tiroteo.

Un tiroteo en el centro de Hannover, Alemania, ha dejado un muerto y varios heridos tras una pelea entre grupos que derivó en disparos en la calle, según informó la Policía local. Los disparos ocurrieron alrededor de las 16:25 horas, y una persona ha sido detenida en relación con el incidente. Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad, incluyendo un helicóptero, y han cortado varias calles al tráfico.

Un tiroteo en el centro de Hannover (Alemania) ha dejado este miércoles un muerto y varios heridos, según ha informado la Policía local. El suceso se habría desencadenado tras una pelea entre varios grupos que acabó con varios disparos en plena calle.

"Según la información de que disponemos hasta el momento, se han producido varios disparos. Se ha encontrado a una persona con heridas mortales. Hay varias personas heridas", ha indicado la Policía a través de su cuenta de X, donde también ha confirmado la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad con agentes desplegados y un helicóptero sobrevolando la zona.

La revista 'Focus' apunta que el enfrentamiento comenzó hacia las 16:25 horas y que una persona ha sido detenida en relación con los hechos. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar cuántas personas participaron en la pelea.

El tiroteo ha obligado a cortar varias calles al tráfico y ha afectado a una parada de tren cercana, que tuvo que interrumpir su servicio de forma temporal mientras se desarrollaba la intervención policial.

