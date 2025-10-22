Ahora

En plena calle

Un muerto y varios heridos en un tiroteo en Hannover (Alemania) tras una pelea entre varios grupos

Los detallesLa Policía ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad con agentes y un helicóptero, ha detenido a una persona y mantiene la investigación abierta para esclarecer los detalles de lo ocurrido durante el tiroteo.

Agente en HannoverAgente en HannoverAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un tiroteo en el centro de Hannover (Alemania) ha dejado este miércoles un muerto y varios heridos, según ha informado la Policía local. El suceso se habría desencadenado tras una pelea entre varios grupos que acabó con varios disparos en plena calle.

"Según la información de que disponemos hasta el momento, se han producido varios disparos. Se ha encontrado a una persona con heridas mortales. Hay varias personas heridas", ha indicado la Policía a través de su cuenta de X, donde también ha confirmado la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad con agentes desplegados y un helicóptero sobrevolando la zona.

La revista 'Focus' apunta que el enfrentamiento comenzó hacia las 16:25 horas y que una persona ha sido detenida en relación con los hechos. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar cuántas personas participaron en la pelea.

El tiroteo ha obligado a cortar varias calles al tráfico y ha afectado a una parada de tren cercana, que tuvo que interrumpir su servicio de forma temporal mientras se desarrollaba la intervención policial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Perdón, y ya: el consejero de Sanidad no aclara qué ha ocurrido ni a cuántas mujeres afecta el fallo en los cribados de cáncer de mama
  2. EEUU expande su ofensiva y ataca una supuesta ‘narcolancha’ frente a la costa pacífica de Colombia
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  5. Denuncian la discriminación de un cura a una joven con Síndrome de Down: no la ve "capacitada" para ser madrina en un bautizo
  6. Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Me moría de ganas por besarte en el cuello y abrazarte por la cintura"