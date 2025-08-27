Ramoncín, sobre la reacción de Mañueco al desplante de los brigadistas: "No le gusta que le digan a la cara lo que piensan"

Un miembro de la Brigada Helitransportada de Castilla y León se ha negado a dar la mano al presidente de la Junta de Castilla y León y, además, le ha reprochado sus palabras sobre los brigadistas.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por los incendios en Zamora. Junto a ellos, han estado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Y es precisamente el presidente de la Junta el que ha protagonizado un tenso momento con un miembro de la Brigada Helitransportada de Castilla y León. Este no ha querido dar la mano a Mañueco y le ha reprochado que afirmara que mantener a los brigadistas durante todo el año era "un despilfarro".

Marina Valdés señala la actitud de Mañueco que, al escuchar el reproche del brigadista, se aleja y evita saludar el resto de brigadistas. Ramoncín considera que lo lógico habría sido que el presidente de la Junta de CyL hubiera saludado al resto de brigadistas. "Sabe que lo que viene después va a ser muy parecido, si no lo mismo", expone el colaborador.

"Creo que estas imágenes lo que hacen es ponernos en la situación de los que ven las cosas desde un punto de vista no político", añade el artista. Ramoncín expone que el brigadista es una persona indignada con lo que ha ocurrido y que, como tal, "lo muestra".

Ramoncín indica que el brigadista "le recuerda al presidente de la Junta de Castilla y León que él es el máximo responsable de la lucha contra los fuegos en Castilla y León". "Y Mañueco, bueno, tenía dos actitudes que tomar: dar un paso atrás cobardemente o, lo correcto, que se hubiera parado y hubiera hablado", indica. "No le gusta que le digan a la cara lo que la gente piensa", concluye.