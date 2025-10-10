Ramoncín, sobre la pareja de Ayuso: "Todo lo que la gente pensemos de él se lo ha ganado a pulso"

Alberto González Amador ha contado, entre otras cosas, cómo le ha afectado verse involucrado en este caso. Así, ha manifestado que ha perdido contratos o que "ha sido un destrozo", para su entorno familiar.

laSexta ha accedido a las imágenes de la declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la instrucción del Fiscal General del Estado en el Tribunal Supremo. Este, por ejemplo, cuenta qué ha supuesto para él verse involucrado en este caso.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, González Amador expone que, en el ámbito del entorno de su familia "ha sido un destrozo". Además, indica que se han publicado sobre él más noticias "que de la guerra de Ucrania". Además, denuncia haber perdido contratos.

"Es lógico este discurso", indica Cristina Pardo, "él iba allí a defender que le han ocasionado un perjuicio". "Y eso justifica la fianza de 150.000 euros que pidió para el fiscal general del Estado", añade Alfonso Pérez Medina.

"Es un daño dulce", plantea Ramón Márquez, 'Ramoncín', "si te haces con dos millones de mascarillas en el momento en el que la gente se moría el daño es un poquito dulce". "Y los 350.000 pavos, ¿los ha defraudado o no los ha defraudado?", añade. "Todo lo que la gente pensemos de él se lo ha ganado a pulso", manifiesta el artista, tajante.

