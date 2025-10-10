Un hombre, sobre si Trump merecía el Nobel de la Paz: "Hay que ser muy corto de miras para haberlo propuesto"

Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber qué opina la gente sobre que no le hayan dado el premio Nobel a Donald Trump y si el presidente de EEUU lo merecía.

Finalmente, Donald Trump no ha conseguido ganar el premio Nobel de la Paz. El galardón ha recaído en la opositora venezolana María Corina Machado. "Los organizadores del premio le han dado el premio por su trabajo a favor de la democracia en aquel país", explica Cristina Pardo.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre que Trump no haya recibido el galardón. "Afortunadamente, no se lo han dado", responde una mujer, "menudo tipejo para que tenga el premio Nobel de la Paz". "Hay que ser muy corto de miras para haberlo propuesto", añade otro hombre.

Otra mujer afirma que es "maravilloso" que el presidente de EEUU no lo haya recibido. "Si yo tengo que apostar por un producto nacional: Pedro Sánchez", añade. En su opinión, el presidente "está haciendo por el país muchísimo más de lo que han hecho muchos otros políticos".

Otro señor afirma que no cree que Trump merezca el premio, a pesar de todas las acciones que defiende hacer. "Yo, por quitárnoslo de encima, se lo habría dado a Donald Trump", comenta otro hombre. Sobre María Corina, responde que no tiene referencias de ella. A diferencia de otra señora, que considera a Machado "una crack".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.