El repugnante discurso ultra de un youtuber sobre la eutanasia de Noelia Castillo: "Con un novio torero, conocería otra forma de entender el dolor"

Los detalles Antonini de Jiménez ha pronunciado 17 minutos de discurso ultra, en la presentación de la feria taurina de Algeciras y en presencia de su alcalde, el popular José Ignacio Landaluce. Nadie ha reaccionado pese a escuchar frases del tipo: "Cómo iba a entender la chiquilla que podría haber toreado el dolor".

El odio ultraderechista ha llegado a Algeciras durante la presentación del cartel taurino de la feria local. Un 'youtuber', admirador de Abascal y Ayuso, realizó comentarios ofensivos sobre Noelia Castillo, una joven que recientemente optó por la eutanasia. Antonini de Jiménez, quien se describe como "antotaurino converso", sugirió que Noelia habría entendido el dolor de otra manera si hubiera tenido un novio torero. Además, defendió introducir "Toreo y Libertad" en los planes de estudio. Sus declaraciones, leídas de un papel, incluyeron críticas insensibles y comparaciones inapropiadas con el aborto, opacando el evento.

El odio ultra ha llegado en las últimas horas también a Algeciras. Concretamente, hasta el acto de presentación del cartel taurino de la feria de este año. Allí, un 'youtuber', que además es fan de Abascal y de Ayuso, ha asegurado: "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor". Y no le ha temblado la voz.

Hablamos de Antonini de Jiménez o, como él mismo se denomina: "un antotautino converso". Un hombre que defiende cosas como introducir "en los planes de estudios la asignatura de 'Toreo y Libertad'.

Resaltemos que cuando dice Noelia, está hablando de Noelia Castillo, la joven de 25 años que solicitó y, tras mucha lucha, consiguió morir en aplicación de la ley de eutanasia hace menos de tres semanas. Pero también recalquemos que el acto en el que se ha escuchado esa barbaridad estaba siendo presentado por el alcalde de Algeciras. Es más, hasta ha saludado cariñosamente al 'youtuber' después de escuchar sus palabras.

Después de 17 minutos de discurso ultra que han opacado la presentación del cartel taurino de la feria de Algeciras. Porque, sin ningún tipo de vergüenza y entre muchos desvaríos, Antonini de Jiménez aprovecha para tocar un caso tan delicado como el de Noelia Castillo. "Si Noelia hubiera presenciado una corrida, solo una", llega a decir. Porque critica su eutanasia sin tacto, denigrando y faltando el respeto. "Habría conocido otra forma de entender los dolores, hubiera toreado", asegura. "Cómo iba a entender la chiquilla que podría haber toreado el dolor".

Pero meterse con Noelia no ha sido la única insensatez que ha leído. Porque sí, todo lo ha leído de un papel que llevaba preparado. Según ha expresado: "Un tortero nunca mataría a una persona como sí lo hacen 105.000 antitaurinas con sus bebés recién nacidos en clínicas abortivas".

Un discurso más que polémico y que ha sido aplaudido por José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras, que le escucha en primera fila. Tras finalizar su discurso, alcalde y youtuber totrero se han estrechado la mano en una muestra de su complicidad.

Un gesto que ya ha reprobado el Grupo Municipal Socialista. "Le pedimos al alcalde no adscrito que tiene que pedir disculpas", ha exigido Rocío Arrabal Higuera, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Corporación de Algeciras. El Ayuntamiento asegura que el acto lo ha organizado una empresa privada, y desde esa empresa se amparan en la libertad de expresión para contratar a este agitador.

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