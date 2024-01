La polémica se ha instalado en Úbeda, donde el Partido Popular acusa a un concejal del PSOE de amañar un sorteo. En el vídeo del escrutinio se puede ver cómo el concejal mete su mano en el bolsillo y luego la lleva a la urna en un gesto extraño, además de que la papeleta que saca está mucho más arrugada que el resto y que la agraciada es la madre de una concejal del PSOE de la localidad, que ya ganó un premio el año pasado.

"¿Un ayuntamiento no considera que un sorteo le toque dos años seguidos a la madre de una concejal socialista no queda bonito?", se pregunta Cristina Pardo, mientras Ramoncín se percata de que en las imágenes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, hay un detalle inédito: "Las cosas no solo hay que hacerlas sino que tiene que parecer que están bien hechas", comenta.

"Tendría que ser la niña la que metiera la mano y sacar", añade el colaborador de Más Vale Tarde, que ironiza y afirma que "qué raro sería que esa señora fuera la única que metiera todas sus papeletas dobladas": "A lo mejor es como las bolas calientes", bromea.