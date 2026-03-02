Pedro Rodríguez explica por qué la amenaza de un atentado terrorista integrista en EEUU estaría a niveles "de antes del 11S"

El profesor de Relaciones Internacionales expone que el presidente de EEUU "ha sometido al FBI a una purga constante". Además, indica que, si se produjera un atentado, el presidente no dudaría en invocar la ley de insurrección.

Tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el FBI está investigando un tiroteo que se produjo este domingo en un bar de Texas que dejaba 3 muertos y una veintena de heridos. Se cree que este podría estar vinculado a los ataques debido a que el tirador, un senegalés de 53 años, llevaba una sudadera blanca con las palabras 'propiedad de Alá' y, debajo, una camiseta con la bandera de Irán.

Pedro Rodríguez que este suceso es "especialmente relevante". "En este año de Donald Trump en la Casa Blanca el FBI ha sido sometido a una purga constante", cuenta el profesor de Relaciones Internacionales.

Rodríguez explica que el FBI tenía "su propia UCO en Washington y ha sido desmantelada", indica. "Todos los agentes que han desmantelado los presuntos delitos de Trump han sido cesado", explica, y añade que no se puede improvisar la formación y especialización de un agente del FBI especializado en materia antiterrorista.

"Muchos recursos del FBI han sido destinados a perseguir a sin papeles", señala, "por tanto, la matriz de riesgo de un atentado integrista en EEUU, según algunos expertos, es ahora similar a la que se registraba antes del 11S".

Si ese atentado se materializa, "Trump no dudaría en invocar la ley de insurrección, con la posibilidad de cancelar las próximas elecciones". "Estamos hablando de esa trascendencia", apunta.

