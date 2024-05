"¡A la mierda!". Son las palabras de Yolanda Díaz que ha recogido un micrófono abierto en el Congreso de los Diputados tras la réplica de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. Ramón Espinar reconoce que "no es la expresión más afortunada", aunque admite que le sorprende que el PP haya sugerido su dimisión y, sin embargo, "la fruta me gusta muchísimo", dice.

Sobre Begoña Gómez, el colaborador expone que no coincide en que la pregunta de hoy de Feijóo haya sido educada. "Me parece que el tono y el estilo de Feijóo respecto a todo lo que tiene que ver con la mujer del presidente del Gobierno es un tono macarra, chulo, chungo y no me gusta un pelo", sostiene.

"Lo único que se puede hacer con este tema es que avance el sumario, a ver qué dice el juez, a ver qué pasa. La impresión que yo tengo es que no hay nada", comenta.