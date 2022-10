El Tribunal Supremo se ha visto envuelto en la polémica después de rebajar la condena a un hombre que asesinó a su mujer ante sus hijas y las abandonó con el cadáver. En concreto, el Alto Tribunal viene a decir en su sentencia que, como no hubo una prescripción médica de las sesiones de terapia que recibieron las niñas, no se puede considerar que hubiera un delito de lesiones contra ellas. Pero ¿hubo o no hubo prescripción médica? En Más Vale Tarde hemos querido hablar con Jone Goirizelaia, abogada de la mujer asesinada.

La letrada cree que "lo que dice el Supremo no es ajustado a lo que pasó, ni tampoco ajustado a la prueba que se practicó en el juicio; prueba que, además, hizo que el jurado, por unanimidad, sin ningún voto discrepante, pensase que hubo tratamiento y prescripción médica". Según Goirizelaia, en el juicio "declararon una psicóloga y los peritos psicólogos judiciales". Estos, ha añadido, "explicaron el diagnóstico clínico que tenían las menores y dijeron que el tratamiento había consistido en una terapia que también explicaron".

"Asimismo, declaró la trabajadora social que estaba a cargo de las menores, que explicó también la situación en la que llegaron las menores, lo que ellas relataban y toda la terapia que se llevó a cabo con ellas", ha detallado la abogada. Pero ¿había un licenciado en medicina que pautara el tratamiento? El psicólogo no es tenido como médico, según consta en la sentencia del Tribunal Supremo, que no lo ve como un facultativo capacitado para pautar el tratamiento. "Eso es lo que no deja de ser curioso", ha denunciado Goirizelaia.

La letrada ha incidido en que el psicólogo que intervino en el juicio "es un licenciado en medicina". Pero ha añadido: "Otra cosa es que el Supremo, de una forma muy estricta, está sacando un argumento concreto y determinado para dictar una resolución que ellos entendían que era la que tenían que dictar conforme a la juridiproducencia que tenían". En cualquier caso, ha sentenciado que, "independientemente de cómo se realizó, hubo tratamiento y un diagnóstico clínico de unas niñas que vieron cómo su padre mataba a su madre y cómo después fueron abandonadas por este".