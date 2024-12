¿Qué cenan Cristina Pardo, Iñaki López, Pablo Ojeda, Carlos Maldonado y Luis Calero el día de Nochevieja?

La noche de fin de año no solo se llena de campanadas y propósitos, también de cenas. Algunos de los rostros más conocidos de Más Vale Tarde han revelado qué platos son los protagonistas en sus mesas para despedir el año.

Iñaki López, fiel a sus raíces, comenta entre risas que su familia comienza con "caracoles a la vizcaína con una salsita picante", una tradición que luego da paso a algo más sencillo: "rosbif, que es menos elaborado". Cristina Pardo no pudo evitar bromear al respecto: "No hace falta que nos cuentes todas las generaciones".

Por su parte, el chef Carlos Maldonado opta por algo más sencillo de lo que muchos esperarían: "mucho embutido". A esto se une Pablo Ojeda, quien confiesa que en su casa también es más de "picoteo: jamón, queso... lo de toda la vida".

Luis Calero, siempre fiel a los clásicos, apunta que en su hogar la cena empieza con "gambas y luego salmón al horno".

Cristina Pardo, entre risas, admite: "Llevo sin cenar en mi casa ni me acuerdo". A lo que López no tarda en responder: "Bueno, pero Chicote trae cosas ricas" y Pardo contesta: "¡Pero no me da la vida!".