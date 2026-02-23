Cristina Pardo ironiza sobre la nueva foto de Ortega Smith en 'X': "Abascal parece tener unos cuernos de demonio"

El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha cambiado su fotografía de perfil en la red social antes conocida como 'Twitter'. En la misma, se le puede ver junto a Santiago Abascal y su padre.

Continua la guerra interna en Vox. "Javier Ortega Smith mantiene su órdago y este lunes le hemos podido ver en el Ayuntamiento de Madrid haciendo caso omiso a la orden de suspensión que ha llegado desde la formación verde", indica Iñaki López.

El exportavoz de la formación ultra en el ayuntamiento madrileño, además, ha cambiado su fotografía de perfil en su cuenta de la red social 'X'. Ha escogido una fotografía en la que se le puede ver junto a Santiago Abascal y su padre.

"Abascal, por cierto, parece tener unos cuernos de demonio con las orejas del caballo que hay detrás", comenta Cristina Pardo. "Igual por esto ha sido la escogida", apunta Iñaki, "algo nos quiere decir con esta foto".

Ortega Smith ha en el partido hay personas que llevan tiempo "obsesionadas con eliminar del partido a todos aquellos que hayan podido tener una notoriedad". Leo Sanabria indica que en Vox se han producido dos nuevos ceses: dos compañeros de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid.

"Son Carla Toscano e Ignacio Ansaldo", indica el periodista. Toscano, como indica Sanabria, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que para ella "es mejor estar sin cargo que sin integridad".

