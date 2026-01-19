Una psicóloga de emergencias, sobre la angustia de los familiares de los desaparecidos: "La incertidumbre es casi lo peor"

Lourdes Fernández, psicóloga especializada en emergencias, explica en este vídeo de qué forma afrontan casos como los de los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario en Adamuz.

En medio de la tragedia ferroviaria en Adamuz, muchas personas continúan buscando a su seres queridos que siguen desaparecidos.

En la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba se viven momentos angustiosos donde familiares acuden para facilitar muestras de ADN con el fin de facilitar la identificación de los desaparecidos. Otros se acercan al Anatómico Forense con las fotos de sus padres, hijos o amigos para ayudar a la identificación de los cuerpos.

Es el caso de un hombre que buscaba a cuatro familiares después de que la hija de su primo, de 6 años, apareciera sana y salva. Sin embargo, esta tarde se confirmaba que los cuatro han fallecido en el accidente.

Lourdes Fernández, psicóloga especializada en emergencias, explica en el vídeo sobre estas líneas que en estos casos "la incertidumbre es casi lo peor", ya que "cuando tienes certidumbre de lo que ha pasado empieza un proceso diferente". "El no saber es terrible", añade.

