Miguel Francia viajaba en un tren detrás del siniestrado en Adamuz: "Compartían información con nosotros en todo momento"

El pasajero explica que su tren se paró en mitad de la vía y los trabajadores les informaron de que había pasado algo unos kilómetros más adelante. El maquinista de su tren se trasladó hasta la zona accidentada para ver qué había pasado.

Este domingo se producía en Adamuz, Córdoba, un grave accidente ferroviario después de que un tren Iryo haya descarrilado. Miguel Francia viajaba en un tren que iba detrás del accidentado. Como explica, su tren se detuvo de repente y se apagaron todas las luces. "Se quedaron encendidas las de emergencia", señala, y, en ese momento, los trabajadores del tren les informaron que había pasado algo.

"Nos dijeron que se iba a ir el maquinista andando, sabían que había ocurrido un incidente unos kilómetros más adelante, que estaban contactando y no recibían respuesta", añade. Francia señala que el maquinista fue hacia la zona del accidente y después volvió a su tren.

Mientras, como recuerda, los pasajeros se quedaron en el tren para preservar su seguridad. "Mientras iban pasando las horas nos iban actualizando datos de lo que iba ocurriendo", explica. Miguel indica que, entre los pasajeros, al menos de los vagones que él pudo ver, "hubo mucha cooperación y solidaridad".

Como en el tren no había mucha agua, la compartieron entre los pasajeros. "En mi vagón había un chico Guardia Civil que estuvo apoyando desde el primer momento a los trabajadores", cuenta. Una pasajera médica "estuvo atendiendo a una chica que necesitaba ayuda, al igual que había un diabético y todos nos ofrecimos a cederle comida", indica.

En cuanto a los trabajadores, estos mantuvieron el control en todo momento y compartían información con ellos. "Lo único más pesado fue estar tantas horas esperando", añade. Por su parte, es habitual que haga este trayecto de tren y no se plantea dejar de hacerlo. "Pienso que son cosas que pasan", concluye.

