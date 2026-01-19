Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Investigan lo ocurrido

Los 20 segundos clave de la tragedia de Adamuz: investigan qué pasó entre el descarrilamiento del Iryo y el choque del Alvia

Los detalles Tanto Juanma Moreno como Óscar Puente han calificado como "extraño" el accidente, ya que se ha producido en una recta y en una vía que había sido reparada hace tan solo unos meses.

Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia
El país está conmocionado tras el que ya está considerado como uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en Europa en este siglo.

El descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (España), que ha causado, al menos, 39 muertos y 39 desaparecidos, ha sido calificado tanto por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como "extraño", y es que se ha producido en una recta y en una vía que había sido reparada hace tan solo unos meses.

De momento, todavía no hay ninguna explicación de qué pudo pasar. La clave está en saber qué pasó en los 20 segundos entre el descarrilamiento del Iryo y el choque del Alvia.

La imagen del estado de los dos vagones más afectados, ya con la luz del día, es terrorífica: asientos, techos y ventanas reducidos a un enorme amasijo de hierros donde todavía se buscan más cadáveres.

"Hay una zona donde no se puede acceder. Hay que levantar los vagones con maquinaria pesada y, probablemente, sabiendo el número de pasajeros, nos tememos que puede aumentar el número de fallecidos", ha reconocido Juanma Moreno.

El terrible accidente se produjo a las 19:45 horas de la tarde del domingo 18 de enero. La cola del tren Iryo que hacía la línea Málaga-Madrid, por razones que aún se desconocen, descarriló a la altura de la localidad de Adamuz, en Córdoba. Solo 20 segundos después, el tren Alvia, que había salido de Madrid destino Huelva, impacta frontalmente y a más de 200 kilómetros por hora contra él.

El Alvia se ha llevado la peor parte, con los dos primeros vagones completamente destrozados e incrustados en un talud de cuatro metros de altura.

El golpe debió de ser tan brutal que ambos convoyes salen disparados. En una imagen aérea se aprecia perfectamente la distancia que queda entre un tren y el otro, alrededor de 500 metros. Entre medias, se ven dos tramos de la vía dañados, que podría ser el punto donde se habría producido el choque.

Todos los esfuerzos se centran ahora en intentar poder acceder a los vagones, que ahora son un montón de hierros, y localizar a esos posibles pasajeros atrapados, con la dura certeza de que el balance de víctimas mortales va a seguir creciendo.

