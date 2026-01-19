La psicóloga de emergencias Lourdes Fernández explica cómo se debe contar a los niños que han perdido a un familiar tras la tragedia en Adamuz

La experta señala que es necesario que esa comunicación de malas noticias se debe hacer igual que a los adultos. Recomienda que la lleven a cabo personas de la confianza del niño, como otros familiares.

Este domingo se producía un grave accidente ferroviario en una vía en Adamuz, Córdoba. Entre los superviviente se encuentra una niña de seis años que ha perdido a sus padres, su hermano y su primo en el accidente.

Iñaki López pregunta a Lourdes Fernández, psicóloga de emergencias, cómo se le puede explicar a una niña lo que ha ocurrido con sus familiares. Fernández señala que a los niños "hay que darles la comunicación de malas noticias igual que a los adultos".

"Se lo tienen que decir sus familiares, personas en las que ellos confían, y en donde, además, le comuniquen que han fallecido, no otro tipo de cosas que le den falsas esperanzas o falsas ideas, si no que entiendan lo que ha pasado", añade.

La psicóloga señala la necesidad de darles una motivación "en forma de lo que sus padres hubieran querido". Lourdes pudo atender este domingo a algunas personas afectadas por el siniestro que regresaban a Madrid.

Sobre cómo se debe comunicar a los familiares de los fallecidos lo que ha sucedido, Fernández indica que "hay dos vías". "En este momento, por un lado, tenemos personas con una altísima incertidumbre y ansiedad que no saben", indica, "y luego están los que sí saben qué ha sido de ellos".

"Lo que hay que hacer es la iniciación al duelo", expone la psicóloga, "normalizarles la sintomatología que están sintiendo, ese desconcierto, esa sensación de irrealidad, de despersonalización". "Toda una serie de síntomas que se tienen al inicio del duelo", concluye.

