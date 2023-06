Momento surrealista el que se vivió en el certamen Miss Perú por parte del presentador de la prueba, Andrés Hurtado, que despidió al productor del programa tras una confusión en el guion de la gala. "¿Cuál consideras que es tu mayor medio?", preguntó en hasta dos ocasiones a una de las participantes.

Al percatarse del fallo, se giró en busca de respuestas. "¿La pregunta está mal hecha?", se pregunta. "Yo, frente al país, no voy a quedar mal como conductor. Pone 'medio', y es 'miedo'. Yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así por así", critica.

Es entonces cuando le pide dar "un paso al costado". "Deja tu puesto a uno de los chicos", asegura a un productor que se queda con la hoja del guion "como recuerdo". "Las cabezas se cortan inmediatamente. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí?", sentencia.