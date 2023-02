El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a Cristina Pardo en Más Vale Tarde tras situarse en el foco de la polémica por su aumento de sueldo pocos días después de que la patronal se ausentara de la reunión en la que Trabajo y los agentes sociales acordaron la subida del Salario Mínimo.

Al ser preguntado por posibles irregularidades en el contrato que le ha provocado una considerable subida de sueldo, Garamendi ha asegurado en Más Vale Tarde que no ha sido nunca un "falso autónomo": "Sigo siendo autónomo y lo he sido toda la vida. Hay que explicar que los empresarios no podemos darnos de alta en un régimen general", ha detallado.

En este sentido, ha explicado que el motivo por el que ha cambiado de contrato y ha visto su sueldo aumentado hasta los casi 400.000 euros es que no tiene una dedicación exclusiva: "Soy el presidente de la patronal, pero tengo mis negocios".

"En España hay más de 200.000 personas que tienen la condición de autónoma, como la he tenido yo. Pero en este caso los técnicos han pensado que además de autónomo estaría bien que estuviera en los asalariados a régimen general. Voy a pagar autónomos y la Seguridad Social, pero ni tengo paro ni tengo Fogasa ni tengo nada", ha aclarado el presidente de la CEOE.

Así, ha insistido en que no tiene dedicación exclusiva a la presidencia de la CEOE, a pesar de que hace apenas unos meses reconocía que era un trabajo a tiempo completo y que debía llevarse "por un empresario liberado de otras obligaciones". Además, los estatutos de la CEOE establecen que tiene que tener dedicación exclusiva.

"Esto no es un juicio, estás diciendo cosas que no son ciertas", ha aquejado Garamendi tras ser cuestionado en Más Vale Tarde, alegando que es un "tema interno de una organización privada". "Se quieren buscar irregularidades donde no hay ninguna. Creo que se enmarca en una campaña contra los empresarios. Pero es que yo no sé donde está el problema", ha añadido.