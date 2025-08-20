Carmen Morodo, sobre los incendios: "No hay ideologías, es un problema de Estado y necesita una respuesta de Estado"

La periodista considera que, en unos meses, la agenda política cambiará. "Para los que han sufrido estas pérdidas, no", expone.

Varias provincias de nuestro país siguen en alerta debido a los incendios forestales. Estos han quemado ya casi 400.000 hectáreas y dejando, a su paso, destrucción y cenizas. Los efectivos siguen centrados en apagar los incendios que siguen activos pero, como señala Carmen Morodo, hay todavía un largo camino por delante cuando el fuego se haya extinguido.

La periodista señala la problemática a la que se enfrentan muchos pueblos que han quedado destruidos. "Por delante, de manera urgente, tienes el coste de las infraestructuras, alojar, ayudar y financiar, de alguna manera, los ayuntamientos que se están ocupando de ayudar, la captación de agua, la ganadería...", indica Morodo.

"Son tantas cosas de las que ahora mismo se tienen que ocupar, y con mucha urgencia", añade. La periodista expone que, en este momento, "no hay ideologías, esto es una labor, es un problema de Estado y necesita una respuesta de Estado".

Morodo considera que por cómo se ha actuado con estos incendios, "llegará septiembre, octubre y cambiará la agenda". "Para los que han sufrido estas pérdidas, no", añade. "Creo que en clave política de legislación y en lo que importa para hacer que no volvamos a enfrentarnos a esta situación no va a haber grandes cambios, desgraciadamente", concluye.