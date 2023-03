La Fiscalía francesa ha acusado formalmente de violación al jugador de fútbol del PSG Achraf Hakimi, que a su vez ya ha declarado ante el juez.

El deportista se encuentra en libertad, pero bajo vigilancia policial y se le ha impuesto, como medida cautelar, la prohibición de tener ningún tipo de contacto con la víctima. Además, el entorno de Achraf Hakimi tendrá que declarar en los próximos días ante el juez.

La acusación de la Fiscalía contra el jugador llega tras la declaración de la joven, que declara el domingo 26 de febrero. Expone los hechos, que no es lo mismo que denunciar. El protocolo en Francia es diferente y la declaración va antes de la denuncia.

La joven asegura que todo viene a raíz del 26 de enero, momento en el que empieza a hablar por Instagram con él. Mantienen una conversación a través de las redes sociales y no es hasta la noche del 25 de febrero, sábado, cuando deciden verse.

Ella sostiene que Achraf Hakimi le manda un Uber, la recoge en su casa y van a la suya. En ese momento, el jugador está solo en su casa. A través de las redes, su mujer comparte fotografías en Dubái. Unas imágenes que el futbolista le comenta.

Es en el domicilio del futbolista donde la joven declara que tiene lugar esta agresión sexual. Indica que en la casa las cosas se descontrolaron. Según su declaración, él le besó en la boca, le levantó la ropa y le besó los pechos a pesar de su negativa.

También apunta que el deportista le practicó tocamientos vaginales a pesar, nuevamente, de que ella se resistía. A través de su declaración, se sabe que ella logró zafarse dándole una patada.

La versión de Achraf Hakimi. Según su abogada, es que todas las acusaciones son falsas. Sostiene que está sereno y el PSG responde que le apoya y que confía en la Justicia.

Por su parte, Hiba Abouk, mujer del acusado, sigue manteniendo silencio. No se ha pronunciado públicamente. No obstante, su entorno ha hablado con La Razón. Aseguran que está destrozada, que vive el mayor drama de su vida y que su matrimonio está en 'stand by'.