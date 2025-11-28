Beatriz de Vicente advierte a los estudiantes: "Se nota muchísimo cuando entregáis un trabajo hecho con IA"

La abogada es profesora universitaria y cuenta que los docentes cuentan con programas para detectar el plagio o el uso de la Inteligencia Artificial en los trabajos que presentan los estudiantes.

La Inteligencia Artificial se ha introducido, poco a poco, en nuestras vidas. Mucha gente ya recurre a este tipo de tecnología para plantearle sus dudas o, incluso, como si fuera un psicólogo. Además, se ha convertido en un recurso para muchos estudiantes a la hora de hacer sus trabajos.

Beatriz de Vicente, profesora universitaria, aprovecha para hacer un "aviso a navegantes" sobre esta tecnología. "Se nota muchísimo cuando entregáis un trabajo hecho con IA, un montón", advierte. La abogada cuenta que se dispone de programas antiplagio que, entre otras cosas, permiten descubrir si el trabajo ha sido generado con esta tecnología.

"Cuando recibes el trabajo le dices al programa 'oye, ¿qué coincidencia tiene esto con lo publicado en Internet?'", explica. "Bea, pero ¿a ti te la quieren colar que estás aquí lanzando estas amenazas veladas?", pregunta Iñaki López.

De Vicente expone que la IA "está muy bien para resumirte un texto, para ayudarte, es una herramienta de trabajo muy interesante". "Pero, sustituir el trabajo... oye, que nos damos cuenta", concluye, "y luego te encuentras con un suspenso".

