¿Podría España copiar la medida de Sri Lanka para ahorrar combustible? Gonzalo Bernardos analiza esta cuestión

En este país asiático han decretado aumentar los días festivos semanales de dos a tres para, de esta manera, poder ahorrar petróleo. Una medida llamativa que, como señala el economista, va a suponer que los trabajadores cobren un 20% menos.

Sri Lanka, con el objetivo de amortiguar los efectos del conflicto en Oriente Próximo, van a decretar festivo un día más a la semana. De esta manera, sería cuatro días laborables y tres de descanso. Pero ¿es esta una medida efectiva? Para conocer la respuesta a la pregunta, Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos.

El economista señala que Sri Lanka ha optado por esta medida "porque no le queda más remedio". "Si no, no va a tener suficiente petróleo para una marcha normal de la vida", añade. El economista indica que "la parte buena" es que se trabaja un 20% menos de horas a la semana, pero esto también tiene un lado negativo.

Bernardos indica que van a cobrar un 20% menos. "Si no es así, la mayor parte de las empresas de Sri Lanka, cuya productividad, ni mucho menos, es elevada, va a coger y van a cerrar", explica. El economista indica que este país "es un ejemplo de mala suerte con lo que está sucediendo en la actualidad".

Sobre qué medida se podría llevar a cabo en España, Gonzalo indica que nuestro país necesita "utilizar el petróleo y el gas natural". "El petróleo, principalmente, para gasolina y gasóleo que es transporte", indica.

Gonzalo expone que, si en nuestro país "dejamos que las gasolineras estén al cero, la vida del país se para, la producción disminuye y, entonces, estaríamos cayendo en una recesión muy importante". Sobre qué se puede hacer si el petróleo sube, "hay quien dice que debemos subvencionarlo".

Pero, como señala el economista, si se hace esto "vamos a consumirlo más de lo que consumimos en la actualidad y eso significa que le traspasamos más renta desde España a los países que lo producen". Para él, esta medida "solo tiene sentido a aquellos que lo utilizan como profesión".

"Muchas veces la economía internacional nos es favorable y, a veces, nos es desfavorable", señala. El economista indica que, por ejemplo, "ha sido muy favorable y los seguirá siendo porque el turismo, en lugar de ser una actividad suplementaria, se ha convertido en esencial". Bernardos indica que este año "el sector turístico va a tener un año excepcional" debido a que muchos visitantes que iban a viajar a lugares como Turquía o Dubái "van a visitar España".

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