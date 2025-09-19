Ahora

Una pequeña venganza

'Putinvisión', la alternativa de Rusia tras ser expulsada de Eurovisión que acoge a los países aliados

Los detalles El Live Arena de la capital rusa, Moscú, acogerá este sábado a 23 países que interpretarán diferentes canciones para alzarse con el premio.

Vladímir Putin cantando.
Uno de los grandes festivales de la música a nivel mundial es Eurovisión, evento que año tras año ha ido prescindiendo de algunos de sus concursantes por diferentes causas. Es el caso de Rusia, que fue expulsado del certamen tras invadir Ucrania en febrero de 2022.

El escenario eurovisivo no recibirá a ningún cantante ruso, pero esto no parece ser problema para el presidente del país, Vladímir Putin, que, en medio de una guerra, ha creado su propio festival.

El líder del Kremlin ha invitado a países como Estados Unidos, Cuba o Venezuela en un concurso de lo más dispar e impactante. Asimismo, este un evento parece ser fruto de una pequeña venganza al concurso europeo.

El Live Arena de la capital rusa, Moscú, acogerá este sábado a 23 países que interpretarán diferentes canciones para alzarse con el premio. Mientras, Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia desvela que la representante estadounidense participaba a título personal, aunque su país no se lo había impedido en ningún momento.

Como cabía esperar, estos territorios pertenecen a la antigua órbita de la antigua Unión Soviética y siguen siendo aliados de Putin, por lo que incluso el presidente podría subir al escenario y sorprender a su público.

