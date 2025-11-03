Pilar Velasco critica cómo Vilaplana ha gestionado una "información fundamental" sobre el día de la DANA: "Ha sido una decisión personal"

La periodista defiende que para Maribel Vilaplana, comer con Mazón el día de la DANA fue "una fatalidad" pero afea que sus cambios de versiones y contradicciones hacen pensar que intentaba "medir" lo que decía, aunque "no se sabe muy bien por qué".

La declaración de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja ha generado una gran expectación por la claridad que podía arrojar sobre el conocimiento que tenía Carlos Mazón de la gravedad de la DANA durante el 29 de octubre de 2024.

Vilaplana comió con el entonces president de la Generalitat durante cuatro horas y, una vez pasada la tragedia, Mazón ha dado distintas versiones sobre lo ocurrido: cuánto tiempo estuvo, si estaba incomunicado... Por su parte, la periodista ha intentado mantenerse al margen de lo ocurrido, aunque también dio información antes de su declaración de este lunes.

En este sentido, Pilar Velasco ha expresado que "es una fatalidad que estés comiendo con el president de la Generalitat durante cuatro horas el día de marras", pero ha criticado que "es una decisión personal cómo gestionas una información".

La periodista ha comentado en Más Vale Tarde que, ante la dimensión de la tragedia, Vilaplana tenía que saber "que su versión y su esclarecimiento de los hechos va a ser fundamental, no solo para las víctimas, sino para saber qué ha pasado en esa 'grosera negligencia', que dice la propia jueza".

Velasco ha reprochado la carta que escribió Vilaplana diez meses después, en la que además habló de "circo mediático" cuando, en su opinión, "solo ha habido quejas de las víctimas y mucho trabajo de los periodistas por ir desmantelando las pequeñas mentiras de Mazón".

Por eso, "los cambios de versiones y las contradicciones te hacen pensar que no es que lo haya pasado mal —como ha dicho a la jueza—, sino 'lo estoy midiendo' y no se sabe muy bien por qué", ha apuntado.

