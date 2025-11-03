Pablo Montesinos, sobre la dimisión de Mazón y la negociación con Vox: "La etapa que se abre no es fácil"

Tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su apoyo al dirigente popular y ha pedido a Vox responsabilidad para facilitar un nuevo gobierno. En el PP, sin embargo, crece el malestar por la gestión de la crisis.

Tras la dimisión en diferido de Carlos Mazón, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios para mostrar su apoyo al ya expresident y salir en su defensa.

Durante su intervención, Feijóo también se ha referido al futuro político de la Comunidad Valenciana y ha lanzado un mensaje directo a Vox,, al pedirles "estar a la altura" y que "faciliten cuanto antes la elección de un nuevo president y actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano".

Desde Más Vale Tarde, el periodista Pablo Montesinos ha analizado la situación y advierte que "la etapa que se abre no es fácil". "En Génova reconocen que Vox no se lo va a poner nada fácil, de hecho ya hay destacados dirigentes del PP que no descartan en absoluto las elecciones en la Comunidad Valenciana", detalla el periodista.

Además, Montesinos apunta a un creciente malestar interno dentro del propio Partido Popular: "Hay gente en el partido que no entiende cómo se ha gestionado la crisis política".

