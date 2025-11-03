Detenido 'in fraganti' un ladrón acusado de 16 robos en viviendas de Barcelona

¿Cuál era su modus operandi? El acusado escalaba por los edificios para acceder a su interior, en algunos casos descalzo. Se llevaba joyas y otros objetos de valor.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a un hombre de 37 años, con un extenso historial delictivo, acusado de perpetrar una serie de robos en 16 pisos del barrio del Carmel de Barcelona. El detenido, que trepaba para acceder a los inmuebles, fue capturado "in fraganti" el 30 de octubre. Además de los robos en pisos, se le imputan un robo violento en un domicilio, otro en la vía pública, violación de domicilio, hurto y estafa con tarjeta de crédito. Con 19 detenciones previas, el sospechoso fue identificado gracias a cámaras de seguridad y detenido tras una intensa búsqueda policial.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años con numerosos antecedentes y que dormía en distintas casas ocupadas, acusado ahora de una ola de robos en 16 pisos del barrio del Carmel de Barcelona, cinco de ellos como tentativa, donde accedía trepando, en ocasiones descalzo.

Según ha informado la policía de la Generalitat en un comunicado, el hombre, que fue detenido "in fraganti" el pasado 30 de octubre, está acusado, además de los 16 robos con fuerza en pisos, de un robo violento en el interior de un domicilio y otro en la vía pública, así como de una violación de domicilio, un hurto y una estafa con tarjeta de crédito.

El sospechoso, que acumula 19 detenciones previas, fue identificado por los Mossos gracias a las cámaras de seguridad, si bien su localización no fue fácil, ya que no dormía en los mismos domicilios, porque aprovechaba la cobertura que le daban algunos conocidos que residían en pisos con ocupación delincuencial.

Según los Mossos, el detenido tenía una actividad delincuencial "frenética", ya que esta ola de robos la llevó a cabo entre el 11 de septiembre y el día de su detención, el 30 de octubre pasado, por lo que varias unidades de la comisaría de Horta-Guinardó se coordinaron para localizarle y arrestarle.

Finalmente, el hombre fue detenido el pasado 30 de octubre en la calle Sigüenza, cuando regresaba de cometer dos robos más. El hombre accedía al interior de los pisos trepando, en algunos casos descalzo, y se llevaba joyas u objetos de valor, como teléfonos móviles y aparatos tecnológicos, así como unos 6.000 euros en efectivo, en total.

