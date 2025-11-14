La pícara sugerencia de Iñaki López ante un fin de semana de mal tiempo: "Si desde aquí no animamos al tema..."

La previsión meteorológica de nuestro país marca un fin de semana de lluvia, tormentas y fuerte viento. Esto lleva al presentador de Más Vale Tarde a considerar que nos espera un fin de semana de "peli y manta".

Joanna Ivars ha repasado la previsión meteorológica de nuestro país. La meteoróloga de laSexta ha adelantado que la borrasca Claudia sigue dejando mucha lluvia y fuertes vientos en todo el país. Además, también se han producido inundaciones en las últimas horas, así como alertas por posibles tornados en varios puntos de nuestro país.

Ante la previsión, Iñaki López ha recomendado a los espectadores que tener un fin de semana de "peli y manta". "Según lo que quieras y dónde estés", responde Joanna. "No quiero lanzar mi imaginación al vuelo con las actividades 'indoor' que ustedes pueden realizar, siempre con laSexta puesta", añade Iñaki, "que inspira".

El comentario provoca las risas de sus compañeras. "Yo qué sé", comenta Iñaki, "está la natalidad por los suelos, estamos de invierno demográfico". "Por eso, porque está la natalidad por los suelos...", comenta Cristina Pardo, irónica. "Si desde aquí no animamos al tema...", añade López, "¿quién lo va a hacer? Somos un servicio público".

"Lo estoy visualizando", expone Cristina, entre risas. "Yo también", se une Joanna. "¿Así te las gastas?", pregunta a su compañero, "¿pones laSexta en casa y dices 'ahora pillo'?". "Con Antonio de fondo", concluye López.

