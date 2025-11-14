Muere un conductor de 22 años al caerle una palmera en una carretera de Torrevieja

Los detalles El Consorcio de Bomberos sostiene que el accidente ha ocurrido minutos después de las 17:00 horas en la CV-905.

Un joven de 22 años ha fallecido en Torrevieja al caerle una palmera sobre el coche que conducía. El accidente tuvo lugar en la carretera CV-905 poco después de las 17:00 horas. La palmera impactó en el lado del conductor, causando su muerte instantánea. Se ha determinado que el árbol estaba debilitado por el picudo rojo, y el viento de la jornada pudo haber contribuido a su caída. Al lugar acudieron la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y una ambulancia del SAMU, que solo pudo confirmar el fallecimiento del joven.

Un joven de 22 años ha muerto este viernes al caerle sobre el coche que conducía una palmera plantada en la mediana de una carretera del municipio alicantino de Torrevieja.

El Consorcio de Bomberos sostiene que el accidente ha ocurrido minutos después de las 17:00 horas en la CV-905. La palmera impactó por el lado del conductor, que era vecino de Torrevieja, por lo que falleció prácticamente en el acto.

La palmera estaba afectada por el picudo rojo, lo que hacía que estuviera debilitada, y la acción del viento que ha soplado durante la jornada de este viernes ha podido contribuir a la caída.

Hasta el lugar de los hechos han acudido unidades de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos del parque torrevejense, además de una ambulancia del SAMU, que solo pudo confirmar la muerte del joven.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.