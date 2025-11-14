Acciona destaca su colaboración en los registros de la UCO, que no presuponen "ninguna irregularidad"

Los detalles La empresa asegura haber facilitado este viernes "toda la documentación" que le ha sido requerida en Madrid y Bilbao.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla en el marco del caso Koldo, según laSexta. También se han registrado dos empresas en San Sebastián vinculadas a Santos Cerdán y Koldo García. Acciona ha subrayado su total colaboración en los registros, que no implican ninguna irregularidad por su parte. Fuentes de la compañía han señalado que estos registros forman parte de una investigación del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública. Acciona ha entregado toda la documentación solicitada y mantiene su cooperación con la Justicia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este viernes las sedes de la empresa Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla dentro de la investigación del caso Koldo, según ha podido saber laSexta. Además de estos registros, la UCO está registrando dos empresas en San Sebastián relacionadas con Santos Cerdán y Koldo García: Noran y Erkolan.

Por su parte, Acciona ha destacado su total colaboración en los registros llevados a cabo este viernes y ha dejado claro que estas diligencias no presuponen "ninguna irregularidad" por parte de la compañía.

Así, al término de los registros llevados a cabo en dichas sedes, fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que lo sucedido esta jornada se enmarca dentro de las investigaciones del Alto Tribunal sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones de obra pública en España.

Acciona Construcción asegura haber facilitado este viernes "toda la documentación" que le ha sido requerida en Madrid y Bilbao.

"Estas diligencias, que se iniciaron en junio de 2025, no presuponen ninguna actividad irregular por parte de Acciona Construcción, empresa que ha colaborado en todo momento con el trabajo de los agentes y tiene plena colaboración con la Justicia como desde el primer momento", ha concluido.

Acciona aparece en 200 ocasiones en el informe de la UCO que provocó la dimisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como seis veces en el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que mandó a Santos Cerdán a prisión. La primera relación de Koldo García, Santos Cerdán y los dirigentes navarros de Acciona lleva a la UCO a posibles irregularidades en la adjudicación del túnel de Belate.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.