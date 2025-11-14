Juanfe Sanz, sobre la agresión a Luis Rubiales: "No sabía que era su tío, con los focos no veía nada"

El expresidente de la RFEF ha recibido tres huevazos durante la presentación de su libro. El agresor es un tío suyo que se posicionó en contra de Luis Rubiales en un conflicto familiar.

Este jueves Luis Rubiales presentaba su libro 'Matar a Rubiales', pero el evento quedaba empañado por una agresión. Un tío del expresidente de la RFEF decidía agredirle lanzándole tres huevos. Pero ¿cuál es el origen del conflicto?

Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', expone que el conflicto nace del posicionamiento de Luis Rubén Rubiales, hermano menor de su padre, en un conflicto familiar. "Es un poco lioso", indica Juanfe, pero cuenta que "Juan Rubiales fue jefe de gabinete de Luis Rubiales durante su mandato como presidente de la Federación Española de Fútbol".

"Eso acabó mal, porque, según Luis Rubiales, su tío Juan estuvo haciendo malas artes filtrando información a Javier Tebas", indica Sanz. Rubiales decidió despedir a su tío de la Federación y, desde ese momento, se produjo una ruptura familiar.

Como se puede ver en las imágenes de la agresión, el expresidente de la RFEF decide encararse al agresor ya que, inicialmente, no sabía quién era. Este descubrió quien era cuando se lo contaba una reportera de 'El Chiringuito' que había acudido a la presentación. "Lo que me cuenta el entorno más cercano de Rubiales, él no sabía que era su tío porque dice que con los focos no veía absolutamente nada", cuenta Sanz.

