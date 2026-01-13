La periodista Raquel Ejerique desvela que 'elDiario.es' no ha recibido "ninguna explicación ni de Julio Iglesias ni de su abogado"

La adjunta del director de 'elDiario.es' ha dado más detalles de la investigación que han llevado a cabo junto a Univision y que ha culminado con la denuncia de dos extrabajadoras a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.

La adjunta al director de 'elDiario.es', Raquel Ejerique, ha analizado en Más Vale Tarde la investigación que han llevado a cabo junto a Univision y que ha culminado con la denuncia de dos extrabajadoras de Julio Iglesias contra el vocalista por presuntas agresiones sexuales. En este sentido, Ejerique ha remarcado que en ningún momento su medio ha obtenido "ninguna explicación ni del cantante ni de su abogado, que también ha tenido más de diez días para contestar".

En este sentido, la periodista ha explicado que hace unos días intentaron "tanto por mensajecomo por llamada telefónica" contactar con el vocalista directamente, así como con personas que trabajaron y que trabajan para él, "como por ejemplo las encargadas de la casa". Precisamente, una de ellas les llegó a decir que eran "todo patrañas". Sin embargo, parece haber sido la única en ofrecer explicaciones, ya que los segundos mensajes "aparecían sin el doble 'check'", aparentemente tras ser bloqueados.

Ante esta situación, también ha señalado que al estar en colaboración con Univision se dirigieron en persona tanto al artista, como a su letrado. "Fuimos personalmente a llevarle tanto a su abogado, al que también habíamos llamado, como al propio Julio Iglesias a su residencia, un sobre con todas las preguntas, más de una veintena de preguntas referentes a esta investigación", ha relatado.

Por otra parte, en cuanto al contenido de las informaciones publicadas, Ejerique ha remarcado que "lo primero es leer", puesto que una vez que se hace le parece "bastante evidente que no es una información que se basa en dos testimonios, sino que son dos testimonios refrendados por 15 extrabajadores del cantante". "Hacemos una labor desde hace desde enero de hace tres años, una labor difícil y ardua, primero para encontrar esos testimonios y luego para lograr chequear que la fecha en la que dicen efectivamente trabajaron allí", ha concluido.

