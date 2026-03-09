Pedro Rodríguez, sobre Trump: "Desde hace diez días, está empobreciendo a la clase media y trabajadora de EEUU"

El profesor de Relaciones Internacional indica que el presidente de EEUU inicio su mandato prometiendo que mejoraría la situación de la clase media y trabajadora de su país y que, además, no entraría en más "guerras eternas".

Tras el inicio del conflicto bélico en Irán, Donald Trump está generando, como indica Iñaki López, "miedo e incertidumbre" en torno a las consecuencias, a nivel económico, que podría tener la guerra para todo el mundo. "¿Se le está descontrolando esta guerra? ¿No sabe pararla?", plantea el presentador.

Gonzalo Bernardos considera que "Trump no es un fino estadista, pero tampoco es tonto del todo". "Aquí no tiene ninguna Delcy Rodríguez, por lo tanto, lo que sucedía en Irán es que se ha metido a rebufo de Netanyahu", añade el economista. Bernardos tiene claro que el primer ministro de Israel "está al mano de la situación".

"Mi impresión es que Israel iba a bombardear Irán sí o sí para destrozar, matar a la cúpula militar y política de Irán", expone, "y, en este caso, Trump también se ha apuntado para coger y llevarse el mérito". "En EEUU Irán es un garbanzo negro", añade.

Pedro Rodríguez, por su parte, afirma que Trump "llegó a la Casa Blanca prometiendo un esfuerzo económico para beneficiar a la clase media y la clase trabajadora empobrecida, y no más guerras eternas". "Vemos que, desde hace diez días, está empobreciendo a la clase media y trabajadora de EEUU y se está metiendo en una guerra", expone.

El profesor de Relaciones Internacionales considera que el presidente estadounidense "está haciendo algo motivado por su legado, por este orgullo de que no hay límites que se apliquen a su persona y, sobre todo, por la tentación de intentar lograr lo que ningún presidente de EEUU ha conseguido antes: cambiar Oriente Medio por la fuerza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.