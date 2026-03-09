Juan Rodríguez Garat afirma que Israel "ha demostrado que, bombardeando las instalaciones petrolíferas, quiere una guerra larga"

El almirante de flota retirado considera que esa supresión del petróleo "les costará a las finanzas de Irán". Además, señala que el único que podría parar la guerra sería Donald Trump.

Emmanuel Macron ha anunciado que va a iniciar una misión defensiva internacional para reabrir el paso de Ormuz. El presidente francés indica que esta misión se llevaría a cabo una vez terminada la fase más crítica del conflicto y tendría un objetivo de acompañamiento. El almirante de la Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, considera que esa escolta de buques "podría ayudar para que el tránsito pueda hacerse con más confianza frente a algún tipo de violencia residual".

"Mientras dure la guerra, evidentemente, lo que acaba de decir Trump de que vayan que no les va a pasar nada, que mande él sus buques primero a ver si es verdad", añade el militar retirado. Sobre si España pudiera participar en la operación defensiva de Macron, Rodríguez Garat entiende que "si es factible para Francia, España debería participar al lado de sus socios europeos".

El militar de flota retirado considera que nuestro país "es demasiado pequeño para influir en el mundo". Rodríguez Garat expone que de esta guerra "debemos aprender muchas cosas". "Una de ellas es que la legalidad internacional se ha desmoronado, hay que crear algo nuevo y necesita el contrapunto de Europa", indica, "y Europa solo puede ser el contrapunto de algo si estamos todos juntos".

Sobre la duración de la guerra, desde Israel han dicho que va a durar cinco semanas, mientras que en Teherán señalan que ellos están preparados para que la guerra dure lo que haga falta. El almirante indica que ellos no necesitan arsenal ya que tienen "terreno, tiempo, 90 millones de habitantes y muchos sitios dónde refugiarse".

"La guerra no va a terminar porque Irán se rinda", expone. Para Rodríguez Garat, Israel ha demostrado que "bombardeando las instalaciones petrolíferas que quiere una guerra larga". "El efecto de la supresión del petróleo les costará a las finanzas de Irán", añade. Rodríguez Garat considera que el único que puede parar la guerra es "Donald Trump en el momento que reciba alguna inspiración de esas que tiene". "El resto, prácticamente, son comparsas", afirma.

En cuanto a la elección de Mojtaba Jamenei, hijo de del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, el militar indica que esto demuestra "que no dan un paso atrás". Rodríguez Garat indica que el régimen iraní "se juega mucho". El militar expone que es "un régimen criminal y saben que no van a sobrevivir a un cambio de régimen, por lo tanto, están dispuestos a morir matando".

