Pedro J. Ramírez reflexiona sobre el fin de la legislatura de Sánchez: "Tiene derecho a acabarla y a volver a presentarse"

El periodista analiza los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista así como los procesos judiciales abiertos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y David Sánchez, su hermano.

El director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, visita Más Vale Tarde para presentar su nuevo libro, 'Por decir la verdad', donde repasa cómo vivió los acontecimientos más destacados ocurridos entre 2004 y 2015 en España. El periodista, además, también ha hecho un análisis de la actualidad de nuestro país.

Cristina Pardo quiere conocer cuál es su visión sobre el "triángulo de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos". "Ha dado la sensación, por momentos, de que Ábalos amagaba con colaborar con la fiscalía, pero, de alguna manera, había una presencia". Ramírez indica que Cerdán y Ábalos "han sido los secretarios de organización del PSOE, las dos personas a las que el jefe del Gobierno les ha dado la llave de la sede de Ferraz y del ministerio inversor".

El periodista también destaca los hechos protagonizados por la llamada "fontanera del PSOE", Leire Díez, o el caso del hermano de Pedro Sánchez. "Hay algo que no tiene nada que ver con las resoluciones judiciales", reflexiona, "es la responsabilidad política". "¿Es que no somos capaces todavía, en medio siglo de democracia, de distinguir entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer?", añade.

"¿Crees que estos hechos, que están en el juzgado, le quitan legitimidad al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Tiene derecho a acabar Pedro su legislatura?", plantea Iñaki López. "Él claro que tiene derecho y, además, como él dice que no tiene fecha de caducidad, también tiene derecho a volver a presentarse".

